¡Regresan las leyendas del Exatlón! Evelyn Guijarro y Mario Osuna son revelados como parte de la nueva temporada
La Máxima Autoridad reveló la identidad de las primeras dos leyendas que acudirán a su llamado: Mario Osuna y Evelyn Guijarro. No te pierdas su camino en las playas del Exatlón a partir del 29 de septiembre por Azteca UNO. ¡Aquí sus primeras declaraciones!
