inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Regresan las leyendas del Exatlón! Evelyn Guijarro y Mario Osuna son revelados como parte de la nueva temporada

La Máxima Autoridad del Exatlón reveló la identidad de las primeras dos leyendas que acudirán a su llamado: Mario Osuna y Evelyn Guijarro. ¡Aquí sus primeras declaraciones!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

La Máxima Autoridad reveló la identidad de las primeras dos leyendas que acudirán a su llamado: Mario Osuna y Evelyn Guijarro. No te pierdas su camino en las playas del Exatlón a partir del 29 de septiembre por Azteca UNO. ¡Aquí sus primeras declaraciones!

Exatlón México
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×