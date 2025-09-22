Muere inesperadamente influencer a dos días de su boda

Las redes sociales se han teñido de luto luego de que se confirmara la muerte de una reconocida influencer bosnia. Se trata de Adna Rovcanin, de 26 años de edad, quien murió tras estar dos días en coma luego de la noche de su boda.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Sin lugar a dudas algunos sucesos toman tal trascendencia que traspasan los límites internacionales. Esto es lo que ocurrió con la muerte de esta influencer que ha conmocionado a los usuarios de redes sociales y mantiene una gran incógnita sobre lo que le sucedió.

¿Qué paso con Adna Rovcanin?

El hecho que dejó en shock a los internautas se confirmó el pasado 15 de septiembre, a solo 48 horas en que Adna Rovcanin celebrara su boda con Fanis. Ambos Se encontraban en las inmediaciones del Hotel Hollywood de Ilidza, en la ciudad de Sarajevo (Bosnia), cuando ella se descompensó y tuvo que ser internada de urgencia.

And...'suddenly'😪💔

*Adna Rov anin-Omerbegovic-26-Bosnia

*Bosnian Influencer and ran her own beauty salon in Sarajevo

*Adna fell extremely ill on her wedding night...

*September 15, 2025

*Tragically, Adna died suddenly, just two days after getting married after she fell into a… pic.twitter.com/UbTQEaAmyp — cheri maday (@resilient333) September 19, 2025

La gravedad de su estado de salud la hizo caer en coma pero, lamentablemente, la influencer falleció. Su muerte no solo tomó por sorpresa a su familia, sino a todas las personas que seguían su trabajo y producciones en las redes sociales.

¿Quién era Adna Rovcanin?

Mientras se aguardan los resultados de las pericias para determinar qué fue lo que enfermó a Adna Rovcanin-Omerbegovic y le causó la muerte, las redes sociales lloran su repentino adiós. La influencer era muy conocida por el contenido que creaba relacionado con la belleza.

Trabajaba como enfermera en el Centro de Salud de Sarajevo y era la propietaria de un salón de belleza. Adna Rovcanin difundía consejos relacionados con la estética femenina y mostraba cómo era su estilo de vida, además de difundir todo lo relacionado con los preparativos de su reciente boda.

Lamentablemente, a sus 26 años de edad, la muerte encontró a Adna Rovcanin y dejó un vacío enorme en su familia y amigos, y en todas aquellas personas que disfrutaban de su contenido en las redes sociales.