Perrito apicultor se hace viral en redes sociales al usar su traje contra las abejas | VIDEO

Cuando se habla de lomitos, por lo general siempre se trata de alguna travesura o un momento muy épico que generaron a sus dueños. Hace poco, se dio a conocer que existe un perrito apicultor, el cual se convirtió en la sensación de las redes sociales.

Se trata del perrito llamado ‘Suavecito’, quien enloqueció en las redes sociales al mostrar su gran labor y emoción por estar en contacto con las abejas, lo más emocionante de esto, es que el lomito ya lo hace de manera segura, pues tiene un traje especial diseñado para sus necesidades.

¿Cómo es la vida del perrito apicultor?

Por medio de la cuenta de @reinas_delsol, que es empresa de la familia de ‘Suavecito’, detallaron que el perro tiene tan solo 4 años y una de las cosas que lo hace feliz es cuando llega a trabajar, aunque también confirmaron que tiene una buena paga, pues lo recompensan con masajes y un gran trato.

Les presentamos a Suavecito, nuestro compañero inseparable, que va feliz al apiario cada vez que toca trabajar. Antes entraba sin traje, todo valiente… pero claro, las abejas no lo perdonaron. Ahora, con su mini traje de apicultor hecho por @kuara._ , es todo un experto orgulloso entre las colmenas

Además, se sabe que ‘Suavecito’ es originario de Córdoba, Argentina, donde su historia ya es viral, por el traje que le mandaron a hacer sus dueños. Esta historia llegó a muchas personas, quienes han pedido conocer más sobre la historia del lomito.

Entre los comentarios que salen en las redes sociales, podemos leer los siguientes: “¡Me muero de amor!! Mira ese traje que tiene. Compañeros fieles” y “Cuando puedan me dan like, es que quiero volver a ver todos los días este vídeo con Suavecito”.

