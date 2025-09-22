¡Tremendo susto! Un árbol gigante aplasta el coche de actor Arturo Carmona

Los accidentes están a la orden del día y las fuertes lluvias pueden provocar aún más afectaciones, pues lo que parecía ser una noche tranquila y cercana para Arturo Carmona y su novia, María Emilia Bragado, terminó en un accidente digno de cualquier serie o película, pues mientras la pareja se encontraba cenando en un restaurante de la alcaldía Álvaro Obregón, un fuerte estruendo provocó la reacción de todos en la zona, el motivo, un árbol de gran tamaño, cayó y golpeó varios vehículos incluyendo el del actor, el cual se encuentra fuera de peligro.

Así reaccionó el actor al ver su auto bajo las ramas

Arturo reaccionó de manera humorística al incidente, fiel a su carácter relajado y divertido. Fue desde su cuenta de Instagram personal, que compartió las imágenes del momento en que su carro quedó debajo del tronco, señalando qué. “Cosas que pasan... ¡Se cayó un árbol en mi coche! ¿Y ahora qué hacemos?, y el árbol está enorme, enorme”. Agregando su felicidad de que nadie resultara lesionado.

El gran alivio: Lo material se recupera

Fue durante su entrevista en Venga la Alegría, que Arturo compartió cómo fue el incidente, pues relata que tenía poco de acabar de pagar la cuenta y se disponía a retirarse del restaurante cuando ocurrió el accidente. “Nos pusimos a pensar que, si nos hubiera caído encima, sería otra historia... pero gracias a Dios estamos bien”. Señaló el actor.

Varios autos afectados en el accidente

Es importante señalar que este no fue el único automóvil dañando, pues el árbol de grandes magnitudes género daños a cuatro carros más, los cuales se encontraban estacionados junto al del actor. Arturo también compartió que los encargados de la plaza comercial señalaron que se harían cargo de todos los gastos, aunque el actor señaló su tranquilidad al contar con un seguro de cobertura amplia. “Lo material se recupera, lo importante es que estamos bien”.