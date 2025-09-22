¿Quién es el hombre que besó Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández?

María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita y quien es la viuda del cantante Vicente Fernández, ha dado de qué hablar debido a que durante un concierto de su hijo Alejandro Fernández en Los Ángeles, California fue captada dándose un beso con un misterioso hombre.

El video del beso se viralizó en redes sociales, sin embargo, la hipótesis de que estaría estrenando pareja a casi 4 años del deceso del ‘Charro de Huentitán’ se vino abajo cuando Vicente Fernández Jr., hijo de la leyenda de la música ranchera, reveló que se trata de Javier Abarca Villaseñor, hermano de Doña Cuquita.

Crédito: Instagram

Las especulaciones del supuesto romance surgieron debido a que el beso presuntamente se lo dieron en los labios, un gesto que, sin importar al parentesco, ha caracterizado a la familia Fernández. Sin embargo, al terminar la presentación de ‘El Potrillo’, Doña Cuquita dejó el recinto acompañada únicamente de su seguridad.

“Es su hermano Javier. Mi tío”, comentó, acompañado de un emoji de risa, el primogénito de Vicente Fernández y Doña Cuquita en un post de Instagram de la periodista Flor Rubio, conductora de Venga La Alegría, en donde habló del polémico beso.

La vida de la familia Fernández después de la muerte del Charro de Huentitán

Vicente Fernández falleció en diciembre de 2021 consecuencia de que sus sistemas hematológico, cardiovascular, renal y pulmonar colapsaran, según el parte médico. ‘El Charro de Huentitán’ permaneció alrededor de 5 meses en el hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos.

Luego del deceso del cantante, en diversos conciertos se pudo ver lo complejo que fue el duelo que vivió Alejandro Fernández, pues en sus presentaciones se le apreciaba en presunto estado etílico y al borde de las lágrimas.

Fuera del video de Doña Cuquita besando a su hermano, la familia vive un momento de estabilidad, marcado por los logros profesionales del ‘Potrillo’ y de sus hijos, Alex y Camila, así como la espera de un nuevo integrante, fruto del matrimonio de Vicente Fernández Jr. con la influencer Mariana González.

