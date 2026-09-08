¡Leo y Aristeo se dicen de todo y los celestes dejan La Barraca! Revive lo mejor del Exatlón
Mientras la rivalidad entre Leo y Aristeo crece, los celestes presumen su triunfo tras permanecer dos semanas complicadas. ¡Revive los mejores momentos!
La rivalidad entre Leo y Aristeo crece, Montse le reclama a Pablo por su falta de compromiso y bajo desempeño y los celestes celebran su victoria por La Villa 360 tras dos semanas en La Barraca. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 7 de septiembre 2026!