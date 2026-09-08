"¡Queremos hacerla explotar!”, Flor Rubio advierte de un grupo que va contra Niurka en La Granja VIP
Más reclamos de Azalia por el desperdicio de comida, Manelyk advierte que está lista para importunar granjeros y el ‘bautizo’. ¡Revive lo mejor de La Granja VIP!
Todo el contexto de los fuertes reclamos de Azalia contra Mónica y los granjeros por desperdiciar comida, Manelyk advierte que está lista para importunar a otros granjeros y el bautizo de los puerquitos por Mónica, Kunno y la Bebeshita. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 7 de septiembre 2026!