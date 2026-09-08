"¡Queremos hacerla explotar!”, Flor Rubio advierte de un grupo que va contra Niurka en La Granja VIP

Todo el contexto de los fuertes reclamos de Azalia contra Mónica y los granjeros por desperdiciar comida, Manelyk advierte que está lista para importunar a otros granjeros y el bautizo de los puerquitos por Mónica, Kunno y la Bebeshita. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 7 de septiembre 2026!