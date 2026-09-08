¡Lista para interpretar a Florence Cassez! Belinda revela detalles de su nuevo proyecto

Belinda está más que lista para interpretar a Florence Cassez. Tras su paso por Zacatecas, la cantante y actriz se mostró bastante alegre por su próximo proyecto, el cual comenzará su rodaje en un mes: “Estoy muy emocionada”. En exclusiva para Ventaneando, la artista también confirmó que el estreno de Carlota está en camino para el próximo año. Sobre “Dolce Vitta”, su más reciente colaboración con Danna, la intérprete compartió estar muy feliz.