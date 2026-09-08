“Es una tontería": Pascal y Fernando sufren como peones de La Granja VIP y ya NO confían en Kevyn Contreras
Luego de que “Bicolor” dijera estar enfermo para no cumplir con sus tareas, Fer y Pascal ya empezaron a sospechar si se está aprovechando de ellos.
El trabajo de los peones es de los más pesados de La Granja VIP Segunda Temporada, algo que Pascal y Fernando ya descubrieron, sobre todo porque se quedaron sin el apoyo de Kevyn Contreras, que puso de pretexto sentirse enfermo para no ayudarles. Y aunque en un principio quisieron ser comprensivos, ya están dudando de si les dijo la verdad o solo lo inventó para deslindarse, lo que les parece injusto al considerar que “La Bebeshita” también se está esforzando para hacer todo sola.