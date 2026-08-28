¡Controversia y polémica entre los escarlatas! Revive los mejores momentos del Exatlón
Las confesiones de Katia sobre Leo, los desacuerdos de Ella con los escarlatas y los ánimos que escalaron... ¡Revive los mejores momentos del Exatlón!
Ella mostró su desacuerdo con el equipo escarlata tras perder la Supervivencia, Katia le confesó a Doris que su relación con Leo no funcionó y los ánimos se encendieron en las exigente playas. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón México del 27 de agosto 2026!