“Siempre te vas por lo mexicano": Chef Diego Niño aconseja a Flor para lucirse en la final de MasterChef 24/7

Los 4 finalistas de MasterChef 24/7 tuvieron una clase especial con los “Maestros del fuego”, con el fin de que puedan ir pensando cuáles serán los platillos con los que intentarán llevarse el premio de dos millones de pesos. Y una de las primeras en recibir comentarios sobre su selección de ingredientes, fue Flor, pues cuando el Chef Diego Niño pasó a su estación, pudo adivinar que hará algunas recetas mexicanas.