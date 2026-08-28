¿Abigail Pak, ‘La Coreañera’, le teme a algún granjero ya revelado de la Segunda Temporada de La Granja VIP?
Con sus mejores pasos y un vibrante palomazo con su acordeón, Abigail Pak, ‘La Coreañera’, fue revelada como granjera de La Granja VIP Segunda Temporada. ¿Le teme a algún granjero?
Abigail Pak, mejor conocida como ‘La Coreañera’, hizo su entrada estelar en VLA para ser revelada como la decimosegunda granjera de la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¿Le teme a alguno de los granjeros ya revelados? ¡Ojo con el palomazo en vivo!