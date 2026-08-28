"¡Que vea tu amiga que le quieres quitar su punto!”, Ricardo Casares enfrenta a Viviann Baeza con Luz Elena en el Sin Palabras

El equipo del Pueblo se presentó en el Sin Palabras con un contundente marcador a su favor, pero no contaban que esta mañana se competiría por punto doble. ¿Será que el Favorito aprovechó esta gran oportunidad? ¡Ojo con la que se armó con el ‘travieso’ comentario de Ricardo Casares hacia Viviann Baeza por un error de Luz Elena.