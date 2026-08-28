"¡Que vea tu amiga que le quieres quitar su punto!”, Ricardo Casares enfrenta a Viviann Baeza con Luz Elena en el Sin Palabras
La polémica entre el Favorito y el Pueblo se salió de control en el Sin Palabras, donde el punto doble hizo de las suyas. ¡Revive el juego completo!
El equipo del Pueblo se presentó en el Sin Palabras con un contundente marcador a su favor, pero no contaban que esta mañana se competiría por punto doble. ¿Será que el Favorito aprovechó esta gran oportunidad? ¡Ojo con la que se armó con el ‘travieso’ comentario de Ricardo Casares hacia Viviann Baeza por un error de Luz Elena.