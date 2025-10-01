“Tengo mis días”, Pee Wee abre el corazón y se sincera tras la pérdida de su padre
En exclusiva, Pee Wee reveló cómo lleva la muerte de su padre. Además, comentó que continúa su proceso legal por conducir en estado de ebriedad. Aquí los detalles.
TV Azteca
¡Exclusiva! Pee Wee abrió su corazón y reveló cómo lleva la muerte de su padre. Confesó que se ha refugiado en la música y en los mejores momentos que vivió con él. Además, comentó que continúa el proceso legal que enfrenta por conducir en estado de ebriedad.
Galerías y Notas Azteca UNO