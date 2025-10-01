¿Dónde está Sergio Basteri? Revive el misterioso paradero del hermano de Luis Miguel

Desde sus inicios, la vida de Luis Miguel ha estado marcada por los momentos difíciles. El cantante saltó a la fama desde muy joven y en el medio atravesaba una complicada situación familiar que se pudo ver en su serie biográfica que está disponible en Netflix.

El padre del Sol de México, Luisito Rey, lo explotaba ya que lo sometía a extensas jornadas laborales y preparación artística que marcaron la personalidad del cantante. En medio de esto Luis Miguel, perdió a su mamá Marcela Basteri, de quien no se supo más nada desde agosto de 1986.

Sin dudas estas circunstancias fueron muy duras para el cantante y sus hermanos Alejandro y Sergio, de quienes se sabe muy poco sobre su vida.

¡Mariachi con flamenco! Javier Mota, actor de Malinche, presenta “Con destino a México” TV Azteca [VIDEO] Javier Mota, el actor de Malinche y cantante español, nos visitó para presentar su nuevo sencillo “Con destino a México”. Aquí todos los detalles.

¿Que se sabe del hermano menor de Luis Miguel?

El menor de los hermanos de Luis Miguel, es Sergio quien nació el 12 de enero de 1984, dos años antes de que su madre desapareciera luego de viajar a Madrid donde se debía encontrar con Luisito Rey.

Durante estos años, el hermano del Sol estuvo oculto de la vida pública y manteniendo un bajo perfil. Hace unos días se conoció sobre su paradero y a qué dedica su vida.

Maricarmen Gallego, madre de Yolanda Mingo, pareja sentimental hasta su muerte de Luisito Rey, quien ha brindado detalles sobre la vida del menor de la familia.

Fue en el programa Ventaneando, donde la mujer dijo que Sergio Basteri se encuentra en Madrid viviendo una vida apacible y sin contacto con los medios de comunicación.

Además dijo que canta mucho mejor que Luis Miguel. “Mi hija tenía un trajecito monísimo en morado, y resulta que Marcela lo tenía en verde, porque claro es de la misma tienda y resulta que (Sergio) siempre decía ‘mira la mamá de Micky que está en el cielo’, por Marcela, jamás dijo ‘mi madre’ (…) Mi hija le crió como si fuese su madre”,narró.

Maricarmen ha manifestado que Sergio es padre de una niña y trabaja en una tienda de ropa. No tiene una vida de lujos, riquezas y exposición pero se dedica a atender las necesidades de su familia.

Yolanda Mingo, quien falleció de cáncer, se dedicó a cuidar a Sergio Basteri desde pequeño ya que su madre habría desaparecido. Tiempo después fueron sus abuelos paternos quienes se hicieron responsable de él hasta su fallecimiento.

