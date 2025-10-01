Obtuvo fama gracias a El Chavo del 8, pero terminó en la quiebra; así fue el triste final de Rubén Aguirre

Tras la serie Chespirito: Sin querer queriendo, se volvió a poner foco en la vida de los actores que integraban el elenco de El Chavo del 8. Algunas han quedado en el centro de la crítica, mientras que otros han sido recordados por el triste final que tuvieron.

Uno de los personajes que sigue siendo recordado hasta el día de hoy, es El Profesor Jirafales. Su carisma y su icónica frase hizo reír a generaciones pero los últimos años de Rubén Aguirre estuvieron marcados por las deudas y murió en la quiebra.

¿Por qué Rubén Aguirre terminó en la quiebra?

Fue el 31 de diciembre de 2007 cuando Rubén Aguirre tuvo un accidente automovilístico, tras perder el control del auto en el que viajaba junto a su esposa.

Este hecho le marcó la vida para siempre dado que como consecuencia quedó postrado en una silla de ruedas. En cuanto a su esposa, Consuelo Reyes, sufrió la amputación de una pierna.

Rubén Aguirre dio una entrevista a Gustavo Infante, en la que contó lo que le había ocurrido ese accidente cuando se dirigía a trabajar a Los Mochis, Sinaloa. De manera inesperada ya no pudo dominar su camioneta debido a una falla en los frenos.

“Llegando adelantito de Mazatlán me fallaron los frenos, no pude frenar, apreté el pedal y no frenó la camioneta, me estrellé contra un muro; muy triste y muy doloroso, mi esposa perdió una pierna, a mí me operaron de la columna vertebral, me metieron cuatro tornillos y una placa, esta pierna la tenía en pedazos”, recordó.

¿Cómo siguió la vida de Rubén Aguirre?

Las heridas que sufrió El profesor Jirafales, no fueron fáciles de sanar pero a esto se le sumaron fuertes padecimientos. El actor tenía diabetes por lo que se desencadenaron problemas de columna y en la vesícula por lo que pasaba mucho tiempo en el hospital.

“De un día a otro se le fueron las fuerzas y ahora está sin moverse y habla poco”,comentó su esposa Consuelo, tras la muerte de Rubén Aguirre, quien falleció en Puerto Vallarta, Jalisco, el 17 de junio de 2016. Dos años después murió la mujer.

🍭 Rubén Aguirre, El Profesor Jirafales, era doctor en comunicación.



Un caballero de los pies a la cabeza.

Pero también se cansó.



Sin embargo los problemas de salud no fueron los únicos ya que Rubén Aguirre tuvo que enfrentar problemas económicos ya que por las múltiples cirugías debió hacer grandes gastos.

La mujer de Aguirre tuvo que atravesar costosos tratamientos y para el año 2015 el actor estaba casi en los últimos fondos y que eso era menos de unos10 mil dólares.

