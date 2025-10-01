Sabrina, Zague, Pati Chapoy, Sergio Sepúlveda... ¿Quién será el el próximo granjero o granjera revelado según las redes sociales? Esto se dice sobre La Granja VIP México

Cada vez falta menos para el tan esperado inicio de La Granja VIP México, un reality show que cambiará la forma en la que vemos televisión y ante tal emoción, las especulaciones de los fans en redes sociales crecen sobre quién podría ser el o la próxima revelación.

Sin duda alguna, las primeras revelaciones de nuestros granjeros nos han dado sorpresas únicas, quienes a la distancia y por separado ya han dado mucho de qué hablar, ¿Qué nos espera dentro de La Granja VIP México?

¿Quiénes estarán dentro de la Granja VIP México según las redes?

¿Será Sabrina, Sergio Sepúlveda, Pati Chapoy, Carlos Quirarta, Zague? Hasta de Pedrito Sola se habla, pues día a día ha salido bastante información no oficial de las posibles nuevas o nuevos granjeros, pues el público mexicano quisiera ver a sus celebridades favoritas en uno de los mejores realitys que ha llegado a la televisión nacional, incluso a AimeP3, aunque lastimosamente esto solo son rumores sin confirmar.

Incluso ha habido presuntas listas “filtradas” sobre granjeros confirmados, aunque el equipo detrás de La Granja VIP México ha preparado minuciosamente un programa que dejará sorprendido a todo el mundo, por lo que por más chismes y rumores, nadie la ha atinado aún y probablemente no lo logren.

Esta es la lista de las y los granjeros confirmados

Alfredo Adame

Jawy

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Rio

César Doroteo

Manola Diez

Kike Mayagouitia

¿Cuándo inicia La Granja VIP México?

El tan esperado inicio de La Granja VIP México será este próximo domingo 12 de octubre, donde podremos ver a las personalidades más destacadas de la televisión mexicana sacar su lado animal.

Día con día Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, nos mantendrán al tanto de lo que sucede dentro de La Granja, quienes conducirán este programa de una manera única.

A este elenco de conductores se sumarán como parte de panelistas Lola Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero. La parte de contenido digital estará a cargo de la influencer conocida como Malleza. ¿Qué nos traerá La Granja VIP México?