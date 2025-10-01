¿El Capi Pérez se sintió “peluseado” por no ser parte de La Granja VIP? ¡Así respondió!

Todo apunta a que El Capi Pérez, el carismático conductor de La Resolana y Venga la Alegría que hace reír a la audiencia con sus ocurrencias irreverentes, no formará parte de La Granja VIP a pesar de que sus fans lo pidieron mucho en la competencia... ¡"Margarita McKenzie” se enteró de eso y lo acribilló con preguntas incómodas!

¿Qué dijo El Capi Pérez sobre el “desprecio” de La Granja VIP?

Como ya es una costumbre, El Capi no perdió la oportunidad de reírse de sí mismo y para ello utilizó a “Margarita McKenzie”, uno de sus personajes más divertidos y que tiene apariciones en Venga la Alegría cada vez más virales... ¡en esta ocasión, la “jefa de Recursos Humanos” del matutino lo acribilló a preguntas que sacaron de sus casillas a Pérez!

Fue en el segmento de Venga la Alegría “El podcast de Margarita” que el alter ego de El Capi Pérez se hizo presente con un interrogatorio que se convirtió en uno de los momentos más divertidos del programa, sobre todo por el talento del conductor para manejar dos personalidades:

"¿Cómo te sientes después de... digamos, no ser contemplado para el proyecto más grande del canal, La Granja VIP, en el cual no estás contemplado? ¡Fuiste ‘peluseado’ de alguna forma!”, preguntó “Margarita McKenzie”.

“Yo no lo veo así", respondió El Capi bastante tranquilo al incómodo cuestionamiento. “No lo veo así porque en La Resolana vamos a burlarnos de todo lo que pase, somos la ‘burla oficial’ de La Granja VIP”, adelantó el conductor.

“Margarita McKenzie” se resistió a dejar en paz a El Capi Pérez y de nuevo puso el “dedo en la llaga” muy a su estilo: “Yo diría más bien que fuiste pateado y escupido”, concluyó... ¡qué tal!

Por supuesto, esta sólo fue una dinámica irreverente de El Capi para calentar los ánimos antes del arranque oficial de La Granja VIP ; sin embargo esto también nos sirvió para saber que en La Resolana abundarán las bromas y parodias de todo lo que ocurra en el reality show... ¡Pérez no va a perdonar a nadie en sus sketches!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show que promete convertirse en la sensación de la TV mexicana, se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO con transmisiones 24/7 en Disney+... ¡ponte en modo vaquero y no te lo pierdas!