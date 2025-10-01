Esta fue la última publicación de la actriz Diana Marina López antes de morir

El espectáculo y entretenimiento, al menos a nivel nacional, se encuentra de luto. En las últimas horas se dio a conocer el triste fallecimiento de la joven actriz Diana Marina López, quien perdió la vida en medio de su ascenso a la fama en México. Ante ello, luce interesante conocer cuál fue la última publicación que hizo en redes.

Fue la ANDA quien confirmó la muerte de Diana Marina López a través de un comunicado en sus redes sociales, en donde, sin embargo, no indica la causa de su muerte. En este sentido, vale decir que la joven actriz no era tan activa en redes, por lo que su última publicación se dio hace más de tres meses.

¿Cuál fue la última publicación en redes de Diana Marina López?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, la última publicación de Diana Marina López se dio hace 17 semanas; es decir, en mayo del 2025. Aquí, la actriz compartió una historia en conjunto con Angelique Boyer, en lo que parece haber sido un trabajo de doble para la pareja de Sebastián Rulli.

Instagram: Angelique Boyer

En esta publicación, se aprecia a ambas sonriendo ante la cámara y vestidas de la misma forma, por lo que todo indica que Diana Marina López fue la doble de Angelique en uno de los proyectos en los que estuvieron juntas. Fuera de ahí, Marina era gustosa de compartir ante sus usuarios el gusto que tenía por algunos instrumentos musicales.

¿De qué murió Diana Marina López?

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconocen oficialmente las causas de muerte de Diana Marina López, quien además de ser actriz y doble también tenía un amor profundo por la música y el patinaje, hecho que se puede reflejar precisamente en sus publicaciones en redes.

Ante ello, la ANDA decidió despedirla a través de este mensaje: “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Stunt Diana Marina López Lara, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”.

