¡Así reaccionaron las famosas a la exposición de desnudos en Las Formas del Alma, la exposición fotográfica!

Durante la exposición fotográfica Las Formas del Alma, de Uriel Santana, Daniela Romo compartió sus impresiones tras posar desnuda a sus 66 años. Por su parte Érika Buenfil reveló por qué decidió bajar de peso y Mariana Seoane habló de Pablo Montero y del supuesto ‘Juan Gabriel’ que encontraron en París. Grettel Valdéz habló de lo que le ha costado que su hijo estudie en el extranjero e Isabel Lascurain también se pronunció sobre la ‘aparición’ del ‘Divo de Juárez’.