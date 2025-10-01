¡Así reaccionaron las famosas a la exposición de desnudos en Las Formas del Alma, la exposición fotográfica!
Daniela Romo, Érika Buenfil, Mariana Seoane, Grettel Valdéz e Isabel Lascurain, compartieron sus impresiones tras aparecer en Las Formas del Alma.
Durante la exposición fotográfica Las Formas del Alma, de Uriel Santana, Daniela Romo compartió sus impresiones tras posar desnuda a sus 66 años. Por su parte Érika Buenfil reveló por qué decidió bajar de peso y Mariana Seoane habló de Pablo Montero y del supuesto ‘Juan Gabriel’ que encontraron en París. Grettel Valdéz habló de lo que le ha costado que su hijo estudie en el extranjero e Isabel Lascurain también se pronunció sobre la ‘aparición’ del ‘Divo de Juárez’.
