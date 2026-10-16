Mónica Escobedo ahora va contra Niurka y acusa sus PROVOCACIONES en La Granja VIP (VIDEO)
Tras sus desencuentros con Rafa Mercadante en La Granja VIP, Mónica tiene una nueva enemiga: Niurka, que asegura, está haciendo de todo con tal de fastidiarla.
Mientras la división por equipos se vuelve cada vez más evidente en La Granja VIP Segunda Temporada, también van surgiendo nuevas rivalidades que podrían sacudir a todos. Y una de las que nadie se veía venir, es la de Mónica Escobedo contra Niurka, pues pasaron de ser aliadas a simplemente ya no soportarse. Además, la comediante está segura de que “la mujer escándalo” quiere hacerla explotar y por eso se la pasa provocándola, pero le aseguró al Mono Osuna que aunque esa sea su estrategia, no le dará el gusto de verla enojada.