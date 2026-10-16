¡Laura Bozzo habría dejado la UCI y podría ser trasladada a otro hospital! Aquí el reporte completo

Jorge Nieto reporta desde el Hospital General de México donde Laura Bozzo ha cumplido dos noches internada tras sufrir problemas con una úlcera gástrica. Acorde con el parte médico, la conductora ya habría dejado el área de Terapia Intensiva y fue trasladada a Gastroenterología. ¿Planean trasladar a Laura Bozzo a otro hospital? Aquí el reporte completo de Jorge Nieto.