¿Nacerán nuevos pollitos? La actividad que Tío Pepe prepara para los Granjeros

En La Granja VIP, el Tío Pepe les asignó una nueva responsabilidad a los participantes: cuidar los huevos que colocaron en la incubadora y esperar para descubrir si nacen pollitos. Durante la actividad, les explicó que deberán girar los huevos cada cuatro horas para favorecer el desarrollo de los embriones. Además, les indicó la temperatura que debe mantenerse dentro de la incubadora para que puedan formarse correctamente. Ahora, los granjeros tendrán que estar pendientes de estas indicaciones y cumplir con los cuidados necesarios durante el proceso. La expectativa crece en la granja, pues deberán esperar para saber si esta experiencia termina con el nacimiento de nuevos pollitos.