inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Milagro o señal divina? Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian que esperan otro hijo

Años después de una triste experiencia, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman inundaron las redes de amor anunciando que esperan otro hijo. Aquí los detalles.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¡Enhorabuena! Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman inundaron las redes de amor y ternura al compartir una gran noticia. Y es que, años después de perder a Dante, la muy feliz pareja anunció que están esperando otro hijo. Aquí los detalles.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×