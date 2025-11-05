Exatlón México | ¿A qué hora y dónde ver la novena temporada completamente GRATIS hoy y en DIRECTO?

El reality deportivo más demandante de la historia: Exatlón México, se transmite por Azteca UNO, y por todas las señales de internet de TV Azteca. La novena temporada sigue siendo una de las más esperadas y apreciadas por los fans, la cual se transmite por TV abierta de lunes a viernes en punto de las 7 de la noche, mientras que los domingos puedes vivir toda la adrenalina en punto de las 6 de la noche.

No obstante, si no tienes señal de TV abierta, puedes ver el programa GRATIS y en directo a través del sitio oficial de TV Azteca en la sección de Exatlón México o a través de la App en VIVO, la cual está disponible tanto para Android como para iOS.

¿Cómo ver Exatlón México desde redes sociales?

Además de la señal abierta, Exatlón México cuenta con una gran variedad de segmentos, entrevistas y contenido exclusivo que traen consigo todo el chisme y momentos sin censura, los cuales puedes disfrutar en todas las redes sociales oficiales de TV Azteca como: Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Mientras que los comentarios más calientes y explosivos los puedes disfrutar El Otro Lado de los Realities, pódcast, que puedes ver y escuchar por las principales plataformas de audio y redes sociales.

¿Por qué no te puedes perder la novena temporada?

No cabe duda de que la novena temporada de Exatlón México llega con más intensidad que nunca, al traer consigo nuevos y desafiantes circuitos, que llevan a los atletas de ambas escuadras a enfrentarse no solo a la demandante exigencia física de la competencia, no también a la tensión mental que el encierro y la convivencia diaria pone sobre ellos. Por lo que tu apoyo es fundamental para que cada competidor lo de todo y se corone como el máximo atleta de esta temporada. Recuerda que tienes una cita diaria para apoyar a tu favorito por Azteca UNO.

