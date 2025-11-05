Estas con las 4 playas más bellas de Jalisco que merecen ser visitadas

Cuando se habla de turismo, México es uno de los países que ocupa los primeros lugares de los destinos más elegidos. Su rica historia, tradiciones, cultura, gastronomía y bellos paisajes, entre otras virtudes, convierte al país es un gran atractivo para los viajeros.

Las playas de México se encuentran entre los destinos más elegidos y destacados en las reseñas de los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Es por eso que en casos como el del estado de Jalisco algunas han recibido excelentes críticas que invitan a conocerlas.

¿Las mejores playas de Jalisco?

En base a lo señalado, en Jalisco hay una gran cantidad de playas que se destacan por su belleza. Sin embargo, existen puntualmente 4 de ellas que ofrecen características que pueden ser consideradas como virtudes y que dejan en claro por qué deberíamos de visitarlas aunque sea una vez en la vida.

La primera playa que se destaca en Jalisco es Caleta, una playa remota en la costa sur de Jalisco, accesible únicamente por barco desde Puerto Vallarta, según la Inteligencia Artificial (IA) llamada Gemini. “Es un destino de aventura y relajación conocido por sus aguas cristalinas, selva exuberante y actividades como snorkel, tirolesa, masajes y un spa, que se ofrece a través de tours”, precisa esta tecnología.

Jalisco y sus playas más atractivas

La Cocina es la segunda playa que la IA destaca de Jalisco que se refiere a la Isla Cocinas, una isla deshabitada, accesible en lancha desde Punta Pérula. “La isla es un área natural protegida con aguas tranquilas de color turquesa, ideales para nadar y hacer snorkel, y tiene una permanencia máxima de 2 horas para visitantes”, señala la IA.

En tercer lugar se encuentra Playa Paredón, de acceso restringido que se encuentra cerca de Mismaloya, al sur de Puerto Vallarta. “Sus características principales incluyen aguas cristalinas ideales para esnórquel y natación, así como un acantilado con una cueva natural. Se accede caminando desde Playa Las Gemelas o en lancha”, precisa Gemini.

Finalmente, la cuarta playa destacada de Jalisco es Cuastecomates que se caracteriza por ser la primera playa incluyente de México, con infraestructura accesible para personas con discapacidades. Además, Gemini afirma que “ofrece aguas tranquilas ideales para familias y actividades acuáticas como snorkel, kayak y paddle board, rodeada de exuberante vegetación tropical”.