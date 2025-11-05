Pepe Madero, exvocalista de PXNDX confiesa tener depresión tras escándalo de supuesta infidelidad

Durante los últimos días, una serie de declaraciones de un conocido cantautor mexicano ha despertado preocupación entre sus seguidores. De acuerdo con medios, el artista habló con honestidad sobre el cansancio emocional y la presión sobre los escenarios.

José Madero Vizcaíno, exvocalista de PXNDX confesó estar atravesando por “uno de los momentos más oscuros” de su vida.

El cantautor regiomontano reveló que tras una gira por Sudamérica ha estado enfrentando una profunda depresión y que el ritmo de trabajo y la exposición han afectado su estabilidad mental.

"Tuve un quiebre mental y me pregunté: ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy disfrutando esto", admitió, según el periodista Javier Paniagua.

El escándalo de infidelidad que lo persigue

En los últimos días “Pepe” Madero, ha sido señalado por supuestamente haber mantenido una relación con la esposa de su excompañero y amigo, Arturo Arredondo.

De acuerdo con medios la relación entre Madero y la esposa de Arredondo habría comenzado en medio de un triángulo amoroso que terminó por salir a la luz. Las sospechas surgieron cuando la entonces pareja de Madero encontró conversaciones y videos comprometedores que confirmaban la supuesta infidelidad.

Aunque Arturo Arredondo ha preferido no profundizar en el tema, sí dejó entrever su molestia al ser cuestionado por los medios. “¿A estas alturas? Medio Monterrey ya sabe. No pretendo hacer una entrevista sobre eso”, declaró el también músico.

Su respuesta bastó para confirmar que la relación entre ambos exintegrantes de PXNDX se encuentra completamente rota.

Un futuro incierto en la música

Fuentes cercanas al músico aseguran que ha considerado tomar una pausa prolongada para cuidar su salud mental y replantear su carrera. Otros, sin embargo, creen que podría canalizar esta crisis en nueva música, como ha hecho en ocasiones anteriores.

