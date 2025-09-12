inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡'A lo Lupita D’Alessio’! Así cantó Fernanda Ostos “Acaríciame” en La Academia VLA

Fernanda Ostos interpretó “Acaríciame”, un tema inmortalizado por Lupita D’Alessio; Nadia reveló sentirse impresionada con la actuación de Fernanda en La Academia VLA.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de una breve introducción por Sergio Sepúlveda y después de unas palabras de una entrañable amiga, Fernanda Ostos interpretó “Acaríciame”, un tema de Juan Carlos Calderón inmortalizado por Manoella Torres y Lupita D’Alessio. Entre otros elogios, Nadia reveló sentirse impresionada y gustosa del número musical presentado en La Academia VLA.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×