¡'A lo Lupita D’Alessio’! Así cantó Fernanda Ostos “Acaríciame” en La Academia VLA
Fernanda Ostos interpretó “Acaríciame”, un tema inmortalizado por Lupita D’Alessio; Nadia reveló sentirse impresionada con la actuación de Fernanda en La Academia VLA.
TV Azteca
Luego de una breve introducción por Sergio Sepúlveda y después de unas palabras de una entrañable amiga, Fernanda Ostos interpretó “Acaríciame”, un tema de Juan Carlos Calderón inmortalizado por Manoella Torres y Lupita D’Alessio. Entre otros elogios, Nadia reveló sentirse impresionada y gustosa del número musical presentado en La Academia VLA.
