¡Maribel Guardia, Laura Zapata y más luminarias festejaron el cumpleaños de Verónica Castro!

Acompañada de familiares y luminarias como Maribel Guardia, Laura Zapata, Pati Chapoy y más, Verónica Castro celebró a lo grande un año más de vida y en el festejo deleitó a sus invitados cantando uno de los éxitos más grande de su carrera, “Macumba”. ¡Aquí los detalles del festejo de cumpleaños!