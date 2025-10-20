inklusion logo Sitio accesible
¡Maribel Guardia, Laura Zapata y más luminarias festejaron el cumpleaños de Verónica Castro!

¡Hasta “Macumba” apareció! Acompañada de familiares y luminarias como Maribel Guardia, Laura Zapata, Pati Chapoy y más, Verónica Castro celebró a lo grande un cumpleaños más.

Acompañada de familiares y luminarias como Maribel Guardia, Laura Zapata, Pati Chapoy y más, Verónica Castro celebró a lo grande un año más de vida y en el festejo deleitó a sus invitados cantando uno de los éxitos más grande de su carrera, “Macumba”. ¡Aquí los detalles del festejo de cumpleaños!

