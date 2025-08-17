inklusion logo Sitio accesible
¿Cuál es la mejor app para ligar? Mariana Mijares revela lo bueno, lo malo y lo feo de las apps de citas

En Benditas Mujeres, Mariana Mijares, autora del libro Cincuenta citas y otros desastres, nos contó cómo le fue conociendo gente en las apps de citas: desde lo mejor hasta lo peor.

Por: Daniel Menes | TV Azteca Digital
¿Cuál es la mejor app de citas? ¿Se puede conseguir una pareja estable? ¿Cuál es la app que sí sirve para ligar? En Benditas Mujeres, Mariana Mijares, autora del libro Cincuenta citas y otros desastres, nos contó cómo le fue conociendo gente en las apps de citas: desde lo mejor hasta lo peor.

