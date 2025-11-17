¡Imperdible enfrentamiento en Chef al Instante! Flor y Tabata se lucen en la cocina de Venga La Alegría
Flor Rubio y Tabata Jalil se enfrentaron por avanzar a la siguiente ronda de Chef al Instante. ¿Quién para avanzar a la siguiente ronda? ¡Ojo al ingrediente sorpresa!
TV Azteca
En el segundo episodio de Chef al Instante, Flor Rubio y Tabata Jalil se enfrentaron por avanzar a la siguiente ronda cocinando pasta blanca o roja con un ingrediente sorpresa: ostiones ahumados. ¿Quién para avanzar a la siguiente ronda? ¡No te lo pierdas!
Galerías y Notas Azteca UNO