¡Imperdible enfrentamiento en Chef al Instante! Flor y Tabata se lucen en la cocina de Venga La Alegría

Flor Rubio y Tabata Jalil se enfrentaron por avanzar a la siguiente ronda de Chef al Instante. ¿Quién para avanzar a la siguiente ronda? ¡Ojo al ingrediente sorpresa!

En el segundo episodio de Chef al Instante, Flor Rubio y Tabata Jalil se enfrentaron por avanzar a la siguiente ronda cocinando pasta blanca o roja con un ingrediente sorpresa: ostiones ahumados. ¿Quién para avanzar a la siguiente ronda? ¡No te lo pierdas!

Chef al Instante
