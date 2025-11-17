Los 3 pueblos mágicos más bonitos cerca de CDMX para disfrutar del frío, según la IA

Con la llegada de las bajas temperaturas, son muchos los usuarios que aprovechan el clima para conocer Pueblos Mágicos cerca de la CDMX, con la principal finalidad de disfrutar del frío durante sus vacaciones o en una veloz escapada de fin de semana.

Para que no tengas que tomar extensos viajes en avión o coche, te diremos cuáles son los lugares más bonitos que puedes visitar en coche para disfrutar del clima fresco que se avecina, recomendaciones que fueron otorgados por la IA.

¿Cuáles son los Pueblos Mágicos más bonitos y cerca de la CDMX?

La IA de Gemini, como primera opción de los Pueblos Mágicos más bonitos, tenemos a Valle de Bravo, que se encuentra a dos horas de viaje en carretera, un lugar pintoresco. Un destino ideal para volar en parapente, también se destaca por tener un lago que merece la pena ser visitado y un santuario de la Mariposa Monarca.

Después tenemos a Real del Monte, a tan solo una hora y 48 minutos en coche desde la CDMX, un pueblito que durante muchos años se destacó por su historia y trayectoria minera. Ahora es posible conocer sus museos que resguardan su cultura. Disfruta del frío, mientras comes uno de sus exquisitos pasos.

Por último, la IA nos recomienda Huichapan, destino que se encuentra a dos horas y media de viaje desde la CDMX. Lugar en el que los usuarios podrán maravillarse con la impactante arquitectura religiosa, que al día de hoy se mantiene en perfectas condiciones.

¿Qué debemos considerar al viajar en carretera?

Como ya pudiste observar, los Pueblos Mágicos más bonitos para disfrutar del frío que ya mencionamos, se encuentran a menor de dos horas y media de viaje en carretera, por lo que el conductor designado deberá de considerar los siguientes aspectos:

