¿Ya limó asperezas con los de ‘Chespirito’? Así responde Florinda Meza en la alfombra roja de Atrévete a Vivir

Durante la alfombra roja de Atrévete a Vivir, el documental de Florinda Meza, cuestionaron a la actriz sobre las asperezas que habrían surgido con el elenco de ‘Chespirito’.

Durante su paso por la alfombra roja de Atrévete a Vivir, el documental de Florinda Meza, cuestionaron a la actriz sobre las asperezas que habrían surgido con el elenco de ‘Chespirito’. Además, aseguró que le gustaría encontrarse con Thalía. Por su parte, Alejandra Ávalos y Javi Domz también dieron sus impresiones sobre el documental.

