FOTOS: La polémica llegó a Quiero Cantar y los jueces están más duros.

Esta semana hubo comentarios hacia el jurado, por lo que se hicieron drásticos cambios en la manera de calificar a cada concepto.

Quiero Cantar nos sigue sorprendiendo semana tras semana, aunque dichas sorpresas van subiendo de nivel, pues ahora los conceptos musicales que sobreviven en la competencia serán apoyados por los conductores de Venga la Alegría del fin de semana y ¡podrán ganar dos puntos más!

¡La polémica llegó al escenario de Quiero Cantar!

Sin embargo, no todo es mil sobre hojuelas, y es que justo a mitad de semana hubo una gran polémica en el reality, pues muchos participantes levantaron la voz en contra de las calificaciones de los jueces, pues aseguran que no han sido imparciales en los resultados que le dan a cada concepto, y cuando no cantan tan bien, les ponen mejor calificación por vestuario, escenografía o coreografía.

Checa: FOTOS: Dua Lipa no sólo tiene talento, sino un corazón muy altruista.

La rebelión de los participantes tuvo serias consecuencias en Quiero Cantar, pues desde ese momento, el jurado llegó a la conclusión de ponerse una venda en los ojos y no calificar ninguno de los puntos anteriores, sino únicamente la voz.

Ante el hecho, más de un participante resultó afectado en la tabla de posiciones, sin embargo, no pudieron quejarse más debido a que fue lo que ellos pedían al jurado.

Por si te lo perdiste: FOTOS: Nuestro salsero favorito de fiesta. Marc Anthony celebra 53 años.

También tuvimos como novedad la participación de Curvy Zelma y Miguel Ángel como solistas, y aunque a este último le llovieron críticas en redes por aceptar la separación, demostró su talento sobre el escenario y en más de una ocasión se llevó las palmas de todos.

Cerramos la semana con Tabata como eliminada, pues su tema ‘Acelerar’ no fue suficiente para recibir una buena calificación del jurado y conseguir salvarse.

Ve AQUÍ la galería.