FOTOS: Tuvimos grandes interpretaciones esta semana en Quiero Cantar.

¡Se viene una sorpresa más en Quiero Cantar para la próxima semana!

Comenzamos la semana llenos de sentimentalismo, pues rendimos un pequeño homenaje a los seres queridos que ya partieron de este mundo, recordándolos con algunas canciones. Sorpresivamente el botón rojo no hizo su aparición durante estas presentaciones que nos hicieron que las lágrimas de cocodrilo se asomaran.

El Capi regresó para posicionarse en los mejores lugares de Quiero Cantar.

La semana pasada nos hizo falta la creatividad y talento de El Capi en el escenario de Quiero Cantar, sin embargo, regresó con todo y como él lo hizo saber, trabajó duro para conseguir de nuevo calificación perfecta, y lo consiguió con el tema ‘Me gusta vivir de noche’.

El viernes de sentencia estuvo un poco contrariado, pues salieron a cantar conceptos musicales que no imaginábamos que pudieran estar, como Pablo de Rubens o Miguel Ángel. También cantaron dos viejos conocidos en este día, Gaby y Mariano; Memo Ríos, y la única con botón rojo en la semana, Olga Mariana.

Le dijimos adiós a un concepto musical que desde el día uno nos puso a bailar.

Aunque todos dieron una gran presentación, tuvimos que despedirnos de Memo Ríos, quien nos acompañó por varias semanas en el reality, y que dijo adiós con un tema que le vino muy bien, ‘The House of the Rising Sun'.

Antes de despedir el viernes de sentenciados, Cynthia, Penélope y Sergio dieron a conocer la sorpresa para la próxima semana, donde los jueces tendrán el poder para nominar y sentenciar al concepto musical que crean menos se merece continuar en el concurso. Sin duda, nos espera una semana llena de emociones e intensidad.

