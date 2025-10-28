inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

“La gente piensa que tienes mucho dinero”, Freddy Ortega rompió el silencio sobre la acusación de despido injustificado

Luego de que se corriera el rumor de que una ex empleada doméstica lo habría acusado de despido injustificado, Freddy Ortega compartió sus impresiones.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que se corriera el rumor de que una exempleada doméstica lo habría acusado de despido injustificado y malos tratos, Freddy Ortega rompió el silencio y compartió sus impresiones al respecto.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×