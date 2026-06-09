¡¿Sí son novios?! Captan a Gabriel Soto acompañado en playas mexicanas

Gabriel Soto aclaró los rumores tras ser captado en una playa de Oaxaca en compañía de la cantante, influencer y locutora originaria de Acapulco, Ana Carla Sinclair; cabe mencionar que ya han sido captados juntos fuera del país. Además, el actor mexicano compartió qué es lo que busca en su próxima relación amorosa y reaccionó a las declaraciones de Laura Bozzo sobre su pleito legal. ¡Ojo a lo que apuntó Flor Rubio!