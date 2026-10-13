"¡Salimos todos muy lastimados!”, Gaby Platas rompe el silencio sobre Adal Ramones y Enrollados

Tras la cancelación de Enrollados, Gaby Platas revela por qué ella y Adal Ramones se dejaron de hablar y confesó que le hubiera gustado una reacción diferente del conductor de La Granja VIP, de quien sintió una deslealtad. ¿Aún existen posibilidades de realizar la gira de Enrollados? Esto reveló Gaby Platas.