Kevyn Contreras ya no aguanta las groserías de Manelyk y LLORA desconsolado en La Granja VIP (VIDEO)
Al “Bicolor” le está siendo cada vez más difícil soportar la convivencia con Mane en La Granja VIP, sobre todo ahora que cree que está decidido a fastidiarlo.
Apenas unos días después de que Manelyk le arrebató la comida a Kevyn Contreras y se la tiró a la basura, volvieron a tener un fuerte conflicto en La Granja VIP. Y es que según contó “Bicolor”, la llamada “reina de los realities” sigue molestándolo en cada oportunidad que puede, ya sea pateándole la basura que acaba de barrer o ensuciándole la cama con latas de atún, una situación que parece estarlo desgastando y provocó que rompiera en llanto.