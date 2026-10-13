Kevyn Contreras ya no aguanta las groserías de Manelyk y LLORA desconsolado en La Granja VIP (VIDEO)

Apenas unos días después de que Manelyk le arrebató la comida a Kevyn Contreras y se la tiró a la basura, volvieron a tener un fuerte conflicto en La Granja VIP. Y es que según contó “Bicolor”, la llamada “reina de los realities” sigue molestándolo en cada oportunidad que puede, ya sea pateándole la basura que acaba de barrer o ensuciándole la cama con latas de atún, una situación que parece estarlo desgastando y provocó que rompiera en llanto.