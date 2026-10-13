¿Pedro Damián dio su testimonio para la serie de Timbiriche? Esto reveló el productor
Además de aclarar si lo buscaron para realizar la serie de Timbiriche, Pedro Damián dejó clara su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.
Pedro Damián compartió con la prensa si los creadores de la serie de Timbiriche lo buscaron para incluir su testimonio en el material audiovisual y contar cómo fue el casting hace 44 años para elegir a los primeros integrantes de la agrupación. Entre otras cosas, Pedro Damián respaldó la postura de los integrantes de Timbiriche y cuestionó la serie. ¡Ojo a su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano!