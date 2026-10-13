"¡Es sentido común!": Niurka le grita FURIOSA a Manelyk por una falta de respeto en La Granja VIP (VIDEO)

Todo parece indicar que la paz entre Manelyk y Niurka en La Granja VIP está a punto de terminar. Esto porque a la vedette no le gustó que Azalia y Mónica ensuciaran el baño mientras ella estaba haciendo la limpieza y no dudó en reclamarles, un momento en el que Mane decidió intervenir para pedirle sentido común y provocó que terminaran a los gritos.