Impiden a Zoraida Gómez visita a su hermano Eleazar “N” por saltarse las reglas del penal.

La estrella de la pantalla chica nunca imaginó que un acto de bondad fuera visto con malos ojos y terminara en escándalo.

Desde que el actor Eleazar “N” fue detenido, a principios de noviembre del año pasado, su vida se ha convertido en un infierno, pues, obviamente, perdió sus oportunidades laborales, su representación artística y se ha visto amenazado por los otros reos de la instalación.

Recientemente trascendió que la hermana del actor, Zoraida Gómez, no pudo reunirse con Eleazar “N” debido a que habría incumplido con algún aspecto del reglamento del reclusorio, según dio a conocer un medio de entretenimiento.

De acuerdo con el mismo medio, desde que Eleazar “N” fue ingresado al centro penitenciario, ha recibido abusos de sus compañeros y el distanciamiento de su familia. Recientemente, Zoraida Gómez intentó visitar a su hermano, lo cual le fue negado luego de que se le encontrara dinero escondido entre sus ropas.

“Nos reportan que Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, iba a entrar al reclusorio para saludar a su hermano y no sé por qué llevaba escondido dinero y ya no la dejaron pasar”, señalaron en el programa.

“El dinero se les puede dar, según tengo entendido. Pero como ella lo llevaba escondido, esto ya no les latió y no la dejaron entrar a ver a su hermano”, agregaron.

A través de una revista de circulación nacional un amigo del histrión indicó que Eleazar está “muerto de miedo y desesperado” debido a las amenazas de los otros presos, quienes le han pedido dinero “por protección” desde el momento en el que el actor ingresó al penal, hecho que lo habría llevado a gastar lo que había ahorrado durante su carrera.

Eleazar “N” se encuentra en el Área de Ingresos, donde espera la conclusión de su caso, pero de perder el juicio, será llevado con la población general donde convivirá con reos aún más peligrosos.

“En esa sección del reclusorio (Área de Ingresos), Eleazar tiene su celda, la cual no comparte porque paga... De lo que no se salvó́ es de convivir con otros reos, pues hay momentos en los que a fuerza tienen que coincidir”, señaló el amigo del famoso.

“Desde que ingresó, Eleazar comenzó a recibir amenazas de parte de otros reos. Como saben que es actor, comenzaron a decirle que o les pagaba una cuota al mes por protección o ellos mismos le harían ver su suerte (…) Hasta ahorita no lo han tocado, pero porque desde el primer día que entró a la cárcel no ha dejado de pagar. Sin embargo, no hay día en que no lo amenacen y lo violenten psicológicamente. Le dicen que no deje de pagar o su vida estará en riesgo cuando lo muevan”, añadió la fuente.

Eleazar “N” fue detenido a principios de noviembre luego de que sus vecinos dieran aviso a las autoridades debido a los gritos de auxilio de la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien fue agredida física y psicológicamente luego de que presuntamente el actor la golpeara, la mordiera e intentara estrangularla.

Los abogados de Eleazar “N” buscaron llegar a un acuerdo reparatorio con la modelo sudamericana, sin embargo, ésta lo rechazó, pues asegura que busca justicia y acatará lo que el juez dictamine.

Tefi no es la primera ni la única de las exparejas del actor en acusarlo de violencia.

