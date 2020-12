Bad Bunny es fue el artista más escuchado del 2020 en todo el mundo, ¿aún así se retira de la música? En FOTOS te contamos.

¿Bad Bunny realmente se retira? Muchos mensajes ocultos en “El Último Tour del Mundo”

Hace unas semanas te platicábamos del supuesto adiós de Bad Bunny a pesar de estar en la cima de su carrera... El cantante de reggaetón causó revuelo en las redes sociales con su videoclip “Dakiti”, ¡pues en tan solo pocas horas del lanzamiento, ya tenía millones de reproducciones! Pero eso no fue novedad, ¡la novedad fue el mensaje escondido que tenía la canción! Ya que se pudo haber revelado su retiro, pues el mensaje decía “El Ultimo Tour del Mundo”. ¿Se iría de los escenarios? ¿Sería el nombre de su último disco? ¡Nadie sabía nada y las redes sociales se rompieron!

Con el paso de los días, nos fuimos dando cuenta que en efecto, este sería el nombre de su nuevo álbum, ¡sí, otro más, el tercer disco que saca en un año! “Buenos días a todos, gracias por estar aquí. Voy a ser breve con ustedes: la razón por la que estoy aquí es para anunciarles mi retiro de la música”, dijo en una aparente conferencia de prensa a través de sus redes sociales, ¡nadie lo podía creer! Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el conejo malo hizo pública la portada de su más reciente proyecto, además del tracklist de 16 canciones.

A pesar de que los fans estaban emocionados por la noticia, muchos comenzaron a especular que el cantante hablaba en serio con eso de retirarse, pues incluso lo mencionó en la canción “<3”, de su álbum “YHLQSMDLG”. “Y en nueve meses vuelvo y saco otro/ Pa’ retirarme tranquilo como Miguel Cotto”, dice la canción que salió en febrero y sí, ¡salió justo hace hace nueve meses! ¿Solo estará jugando con nuestros sentimientos o es real que se va? ¡Nadie entiende nada!

Hace unos días y después de muchos dimes y diretes, por fin lanzó “El Último Tour Del Mundo” y la rompió en todo el mundo, de inmediato se posicionó en el primer lugar de las listas de todas las plataformas digitales, ¡rompió récord, pues en un día tuvo millones de reproducciones y descargas! Nos quedó claro que el intérprete sí hace lo que le da la gana, pues es un disco muy diferente a los demás... Una canción es reggaetón, pero la siguiente es rock, la que viene es balada, la siguiente es trap, luego la que viene es ska, ¡y hasta una canción navideña tiene! Sin duda, esto solo lo puede hacer él, ¡Bad Bunny!

La plataforma digital de música más importante del mundo, sacó hace un par de días el resumen del 2020 sobre lo más escuchado del año, ¡y el conejo malo tuvo un éxito más! Pues le dieron la noticia de que fue el artista más escuchado del 2020, no solo en Latinoamérica, ¡sino en el mundo! Con 8,300 millones de streams, ¡woooow! Y no solo eso, también le dieron la noticia de que desde que dicha plataforma existe, ha sido el artista más escuchado de la historia, no solo del año, ¡dejando abajo a grandes como Drake, Billy Eilish, The Weekend y Ed Sheeran!

No se sabe si después de este álbum el artista realmente se retire, pues su carrera ha estado llena de éxitos pero en realidad ha sido muy corta; sin duda dejaría un gran vacío en la música urbana y en la música en general. En la actualidad, la mayoría de gente disfruta sus canciones, sea cual sea su género musical favorito. Conforme pasen los meses, seguro el cantante irá diciendo la verdad de todo, ¡esperemos que no se vaya, aún no es tiempo! Y si decide retirarse en la cima del éxito, será respetable. Te mantendremos informado. ¡Mientras a disfrutar de su último álbum!