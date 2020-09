Directo a la yugular: Sin titubeos Sarita Sosa descartó una pronta reconciliación con sus hermanos José Joel y Marysol Sosa.

A un año de la muerte de José José la hija del cantante reapareció entre lágrimas en los medios de comunicación.

A un año de la muerte del cantante mexicano José José sus hijos Marysol, José Joel y su exesposa Anel honraron su memoria con un evento en la colonia Clavería, en Azcapotzalco, lugar en el que nació y creció el “Príncipe de la canción”; por su parte, la hija menor del artista, Sara Sosa, apareció en un programa de televisión de una famosa cadena en Estados Unidos para hablar de la muerte de su papá y cómo ha enfrentado esta pérdida.

En el programa también apareció Sara Salazar, quien fue entrevistada por su propia hija. Sara reveló que conoció al cantante en Miami y fue un amor a primera vista.

En la emotiva entrevista se supo que “Cuando vayas conmigo” fue la canción que más veces le cantó José José a Sara, quien fuera su tercera y última esposa. Agregó que los mejores momentos que pasó junto al artista fueron cuando su hija Sara nació.

Uno de los momentos más difíciles llegó cuando Sarita le preguntó a su mamá qué era lo que más extrañaba de José José a lo que Sara respondió: “Voy a decir algo que nunca digo a nadie, pero lo digo para ayudar a otras viudas. Esto es difícil. Yo muchas veces digo ‘le voy a comentar a José que vi esto en televisión’ y él no está ahí, o si voy a cocinar cocino doble para él y para mí y no está ahí. Muchas cosas me pasan. Es una etapa que va pasando en la vida y yo todavía sigo superándola. Fueron muchos años de matrimonio. Los consejos. No solamente yo, los consejos que le daban sus amigos que todavía lo están extrañando”.

Fue al momento de esta declaración que Sarita rompió en llanto sorprendiendo incluso a su mamá.

En el estudio Sarita Sosa habló del amor que sus padres se tuvieron, cómo ha sentido la presencia de su papá en varias ocasiones y la costumbre que tenían de tocar juntos, ella en el piano y él en el bajo. Platicó sobre cómo ha pasado este año sin su padre “He estado bien, tratando de mirar hacia adelante y recordar con mucho amor”, dijo.

Al ser preguntada sobre lo que más extraña de su padre Sarita explicó que “su sonrisa, sus consejos, su presencia en general, siempre era la luz de la casa”.

Reveló que en su última conversación con José José él le pidió a su hija más pequeña que no dejara de cantar, que se enfocara en su música. “Uno nunca piensa que va a ser la última conversación. Recuerdo que yo me iba a ir a dormir a la casa porque vivo muy cerca del hospital. Me dijo ‘Ya llevas días aquí, ve a dormir unas horas y regresas’. Antes de irme me agarró y me dijo ‘Prométeme que vas a cantar’. Eso fue lo último que me quedó de todo”.

Al ser cuestionada sobre una reconciliación con sus hermanos Sara lo descartó: “Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”.

Una de las situaciones que más llamaron la atención en torno a la muerte del cantante fue la lluvia de críticas que recibió Sara Sosa, situación por la que fue cuestionada durante la entrevista, a lo que ella respondió: “La razón por la que no me afectan es porque obviamente no son ciertas, y el hecho de que mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”.

Sara no aclaró si existe un testamento, uno de los temas más debatidos desde la muerte del ídolo. “Yo lo único que sé es que los abogados están viendo eso. A mí no me gusta estar metida en eso, se lo dejo todo a los abogados”, señaló.

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido por su nombre artístico, José José, falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad en el hospital de Homestead, Florida, Estados Unidos, por complicaciones de cáncer de páncreas.