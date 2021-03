Eleazar Gómez ofreció una disculpa a Tefi Valenzuela y a todas las mujeres que se sintieron “agredidas u ofendidas”.

El actor de la pantalla chica no ofreció una conferencia como lo prometió Stephanie Valenzuela, pero sí compartió un video lamentando sus actitudes.

Tras obtener su libertad condicional que le permitió salir de la cárcel en donde estuvo por agredir físicamente a su expareja, la modelo Tefi Valenzuela, Eleazar Gómez regresó a sus redes sociales y compartió un video en donde habla sobre lo que experimentó estando preso, así como ofrecer una disculpa pública a la modelo peruana.

“Soy Eleazar Gómez, envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben el pasado 25 de marzo fue puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso”, así inició su video.

Pese a que el actor fue acusado de agresión, sólo lamentó haber ofendido: “Quiero ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres que se hayan sentido agredidas u ofendidas con mi comportamiento, quiero dejar claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”.

“Especialmente quiero ofrecer esta disculpa desde el fondo de mi corazón a Stephanie Valenzuela, por cualquier mal que le haya hecho pasar. Hoy, después de estos 5 meses muy difíciles, quiero asegurarles que además del arrepentimiento y el dolor, crecí, aprendí y recapacité. En estos momentos me encuentro en proceso de iniciar mis terapias para ser una mejor persona. Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo su apoyo en el proceso”, finalizó el actor.

Por su parte, Tefi Valenzuela reaccionó así al video que compartió su ex y que le propinó una golpiza: “Hago este video porque muchos se preguntan y me han estado llamado para saber qué opino sobre lo que pasó hoy porque me vieron llegar muy tranquila pensando que asistía a una audiencia de revisión de medidas cautelares, sin embargo, había otras solicitudes”.

“En honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante de mí y a partir de eso es que ha obtenido su libertad condicional por tres años y también tendrá que tomar tres años de terapia. Yo siempre dije que desde el día uno que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera. No voy a decir lo que me parece justo o no me parece justo porque creo que dije desde el día uno que lo iba a dejar en manos de la justicia”, agregó.

La también cantante indicó la importancia de denunciar la violencia: “Estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto y hoy se sabe que dije la verdad. Las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar ese tipo de precedentes y no vuelva a pasarle a otras mujeres. Voy a seguir con mi vida, con mis sueños y gracias por estar pendientes y el apoyo que he recibido”.

Fue el pasado 5 de noviembre del 2020 cuando Eleazar Gómez fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que su prometida, Tefi Valenzuela lo denunciara por haberla agredido físicamente.

El 25 de marzo del 2021, el juez dictó libertad condicional por tres años al actor después de que aceptó que agredió físicamente a la modelo. Durante estos tres años Eleazar Gómez deberá someterse a un tratamiento psicológico, entre otras condiciones que puso el juez.

