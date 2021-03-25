ÚLTIMO MOMENTO: Eleazar “N” obtuvo su libertad condicional por tres años, luego de aceptar su agresión a Tefi Valenzuela.

Recordemos que hace unos meses, el actor Eleazar “N”, fue detenido, ¡luego de que supuestamente agredió físicamente a su ahora ex-pareja, la modelo Tefi Valenzuela! Así que se encontraba aislado y sin ningún tipo de visitas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Stephanie Valenzuela siempre dijo que temía por su vida y la de sus seres queridos, pero que no importaba, que llegaría hasta las últimas consecuencias por los fuertes maltratos que recibió, ¡y en representación de todas las parejas sentimentales de Eleazar, pues sabía que habían pasado por lo mismo aunque no lo dijeran públicamente! También dijo en una ocasión que lo perdonaba, pero que debía enfrentar a las autoridades y pagar por sus actos.

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Eleazar “N” obtuvo su libertad condicional.

Se llevó a cabo una de las audiencias del caso, y antes de entrar, Tefi dijo lo siguiente: "(El juez) sí va a dar una sentencia; ahí se va a decir si es culpable o inocente. No va a ser inocente porque ya pidió Procedimiento Abreviado, donde reconoce su participación (la agresión); entonces esa audiencia es donde sí vamos a poder decir eso, ahora es solamente la medida cautelar que tomaron”.

Al salir, ella misma dio la noticia, después de varios meses, ¡por fin el actor aceptó su culpabilidad! Eleazar aceptó que agredió a Tefi Valenzuela. Así que se le otorgaron tres años de libertad condicional, para enfrentar el caso pero ya desde fuera. “Hoy creo que es un día importante, porque en honor a la verdad, Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad enfrente de mí y enfrente del juez, y como resultado de eso, ha obtenido su libertad condicional por tres años, donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años, y bueno, cumplir con todas las condiciones que el juez ha impuesto. Esto ya es un tema que el juez ha decidido y que yo tengo que acatar pero sí me parece importante porque a partir de hoy nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié, porque ya él lo aceptó y ya el juez lo aceptó , y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila”.

También dijo que la próxima semana, Eleazar dará una conferencia de prensa para aclarar o contar lo que deba. Así que estaremos atentos a esa información, para traérselas de primera mano.

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