Entérate en fotos del dramático relato de Mariah Carey que explica por qué celebra por todo lo alto la Navidad.

La estrella tiene más de un motivo por el que celebra estas fiestas como pocas personas lo hacen.

La cantante Mariah Carey es sin duda alguna la “Reina de la Navidad” y con su éxito de 1994 “All I Want for Christmas Is You” se posicionó como una de las favoritas para acompañar estas fiestas decembrinas.

Su música no es la única que ilumina las festividades, pues ella siempre ha destacado por tomarse muy en serio esta temporada y no escatima en gastos para darle a sus hijos (y a ella misma) una lujosa y brillante Navidad.

Pero al parecer esto no siempre han sido igual de mágico para la intérprete, pues, mientras que los últimos años no ha faltado en los escenarios para llevar su éxito a los entusiastas de la Navidad, Mariah Carey recordó en una entrevista que las festividades durante su infancia y adolescencia fueron muy diferentes.

Mariah Carey recordó que durante su juventud vivió experiencias traumáticas más que momentos de fantasía, ya que proviene de una familia disfuncional, como lo ha mencionado un par de veces en el pasado.

Así es, la “Reina de la Navidad” no ha pasado todas sus fiestas rodeadas de magia. La cantante habló el verano pasado sobre su madre, quien presuntamente intentó explotarla sexualmente cuando la intérprete tenía apenas 12 años de edad, y también de su hermano mayor, de quien se distanció completamente tras una vida llena de abusos psicológicos.

“He creado las Navidades que siempre he querido tener. Me pasaron un montón de cosas horribles cuando tenía 12 años, pero he de decir que el espíritu de esa niña, el de una luchadora que jamás se rendiría, nunca se marchitó. Siempre he abrazado con entusiasmo a la persona que soy, aunque el mundo no me entendiera”, reveló la estrella.

Desde que Mariah Carey decidió cambiar completamente su destino, las Navidades para ella y quienes la rodean han estado llenas de luz, fantasía y ensueño.

A través de sus redes sociales comparte el festival fantástico que crea alrededor de esta temporada, el cuál siempre quiso tener desde que era una niña pequeña y veía las Navidades idílicas en la televisión.

No cabe duda que Mariah Carey es un ejemplo a seguir para millones de personas que como ella vivieron o viven momentos complicados.