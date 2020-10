FOTOS | Lizbeth Rodríguez amenaza con exponer a otro infiel, al parecer a un famoso futbolista. ¿De quién se tratará?

Lizbeth Rodríguez ha sido la culpable de que varias parejas terminen, ¿sucederá de nuevo?

En cuanto escuchamos el nombre de Lizbeth Rodríguez, de inmediato lo asociamos a infidelidad, ¿apoco no? Y es que después de tanto tiempo en “Exponiendo Infieles”, ¡se nos quedó bien grabado! Parecía que Lizbeth había dejado atrás la exposición de infieles, ¡pero no!

Recordemos que Lizbeth es youtuber e “influencer”, formó parte de Badabun con el cual se hizo conocida con el apodo de “la chica Badabun”.

Los famosos ya deben estar traumados, pues Lizbeth continúa exponiendo infieles, ¡y a todo México y el mundo! En su lista negra está nada más y nada menos que Luisito Comunica, al cual le costó su larga relación con “la chule” y el más actual, ¡Juan de Dios Pantoja! Pero parece que le salió “el tiro por la culata”, pues la más afectada fue ella, ¡perdió muchísimos seguidores y ganó muchos haters! Esto porque no solo afectó a Juan de Dios con sus declaraciones, sino a toda una familia. Juan tenía una relación muy larga con la influencer Kimberly Loaiza, relación que dio como fruto a una bella bebé, Kima. La pareja estaba plenamente feliz, pues estaban teniendo juntos y por separado un éxito impresionante, ¡y como familia, la bebé los había unido aún más! De pronto, ¡booom! Explotó la bomba. Lizbeth sacó información de hace años sobre Juan y por ello la familia tuvo que desintegrarse un tiempo, ¡pero el amor fue más fuerte y ahora están más enamorados que nunca compartiendo en familia con su hija!

A pesar de que ha sido criticada por exponer infieles, no solo a celebridades sino también a personas comunes, Lizbeth Rodríguez se justifica comentando que si nadie fuese infiel, ella no tendría trabajo y no habría ningún problema con nadie... ¿Ustedes qué opinan?

Pues parece que Lizbeth tiene nueva víctima, ¡y es un futbolista, qué fuerte! “Si yo les dijera que un futbolista famoso me está tirando la onda y tiene novia, ¿les gustaría saber quién es?”, dijo la youtuber a través de las historias de su cuenta de Instagram poniendo en debate a sus seguidores, ¡pero obvio les gustaría saber de quién se trata!

Hay que estar atentos a sus redes sociales, pues en cualquier momento puede soltar el nombre y la historia de todo lo que ha pasado, ¡y claro que les estaremos contando los detalles!