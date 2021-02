FOTOS: Los famosos parecen perfectos a los ojos del público, pero aún así, algunos de ellos han tenido problemas con la ley e incluso han llegado a la cárcel.

Te dejamos una lista de algunos de ellos en esta galería.

Ellos son algunos de los famosos que han pisado “la casa grande”, y aquí te vamos a explicar qué fue lo que hicieron.

Jane Fonda:

Fonda fue arrestada en el aeropuerto de Cleveland después de que le encontraran unas pastillas sospechosas en sus maletas. Pero no piensen mal de la actriz, ya que posteriormente se demostró que solo eran vitaminas. Incluso Jane estaba viajando por una buena causa, ya que acudía a una manifestación pacifista en contra de la guerra de Vietnam.

Shia LaBeouf:

LeBeouf al parecer se negó a obedecer a la autoridad y por ello fue a dar a la cárcel. En el 2007, el actor estaba causando problemas en una tienda por lo que un policía le indicó que se retirara sin causar disturbios, pero Shia no se fue sin dar pelea y terminó siendo procesado por retar a las autoridades.

Al Pacino:

Portar armas ilegales no es buena idea, y Al Pacino lo sabe. A él le costó tres días en la cárcel a sus cortos 21 años. Empeorando su caso, Pacino fue encontrado en un vehículo junto con tres personas que usaban máscaras y guantes negros. Más sospechoso, imposible.

Hugh Grant:

Aunque fue por poco tiempo, la condena que tuvo que cumplir Grant en 1995 fue muy sonada. El inglés, estando justo en la cúspide de su carrera, fue sorprendido en su auto en Sunset Boulevard con una prostituta a la que había pagado para recibir sexo oral. La policía arrestó a ambos por “faltas a la moral”. A pesar de que Grant pidió disculpas a la prensa después del incidente, su carrera tuvo un declive significativo.

Tim Allen:

El actor de comedia que encantó a muchos niños en las películas de “Santa Cláusula” y “Toy Story”. también fue acusado por tráfico de drogas. Allen fue encontrado con 650 gramos de cocaína en un aeropuerto de Estados Unidos. Allen consiguió una pena menor por despilfarrar los nombres de otros traficantes involucrados en el negocio.

Danny Trejo:

Danny Trejo no solo tiene cara de maleante, en una época de su vida actuó como uno. Durante su juventud, Trejo llegó a estar en total diez años en la cárcel por diferentes crímenes como robo a mano armada y asaltos. Es probable que su experiencia con la justicia le haya dado esa apariencia ruda que le ha garantizado varios papeles en el cine.

Jamie Waylett:

El actor que interpretó a Crabbe en las películas de “Harry Potter” también tuvo que rendirle cuentas a la justicia y estuvo en prisión por 2 años. Los cargos en su contra se dieron después de que participara violentamente en unos disturbios en Londres, en las cuales arrojó bombas molotov a farmacias de la ciudad. Jamie tuvo que suspender su vida como actor y esa es la razón por la que no aparece en las últimas dos películas de la saga.

Robert Downey Jr.:

A Downey Jr. la actuación le trajo fama y problemas de drogas. Robert afirma que las drogas le eran proporcionadas por su mismo padre quien no sabía relacionarse con él de otra forma. Después de muchos pequeños altercados, Downey Jr. fue arrestado por conducir desnudo bajo el efecto de las drogas y con un arma en la guantera. Su sentencia fue de un máximo de 3 años, sin embargo, solo pasó un año en prisión.

Mark Wahlberg:

De adolescente, Mark tuvo muchos problemas con la ley. Pero no se dejen engañar, éstos no tuvieron que ver con vandalismo o drogas como es común entre los adolescentes, Wahlberg fue acusado por un intento de homicidio. Aunque no lo crean el actor de “Ted” pasó 45 días en la cárcel por atacar a un hombre y quitarle la vista en uno de sus ojos. Sin embargo el actor corrió con suerte, pues su sentencia realmente pudo haber sido de 2 años.

Michelle Rodriguez:

La actriz de “Rápido y Furioso” no es tan distinta a su rebelde personaje de la saga. Es tan temeraria al volante que incluso lo ha hecho bajo los efectos del alcohol. La actriz ha estado 3 veces presa desde el 2003 por manejar en estado de ebriedad.