Fue puesto en libertad el hombre que violó a Daniela Berriel, pero la actriz no se dará por vencida.

FOTOS | A pesar del tormento que está viviendo Daniela Berriel, ¡no permitirá que su abusador se salga con la suya!

Daniela Berriel habló sobre la libertad a su supuesto violador. La actriz aseguró que continuará en la búsqueda de justicia ¡y denunciará por corrupción al perito, al juez y al abogado del inculpado, que fueron los que dejaron en libertad a su abusador!

Daniela Berriel denunció que sufrió abuso sexual.

Daniela Berriel denunció que sufrió abuso sexual el 14 de marzo del año pasado por parte de Eduardo “N” en complicidad con Gonzalo Peña, amigo del abusador. Después de un año, la autoridades lograron detener al acusado en el Estado de Guerrero, ¡pero hace algunos días lo dejaron en libertad!

La actriz nos acompañó aquí en Venga la Alegría para platicar sobre lo que sucedió. ¡Dijo que para ella es difícil saber que no se logró encerrar a su violador pero confía en que la sociedad la apoye! “Es bastante doloroso ver que las leyes mexicanas no me apoyan. Al final, yo se que la gente es la que me va a apoyar y es la gente la que me va a respaldar, no tengo miedo, hay fuerza y hay confianza en que se va a hacer justicia. Confío que tarde o temprano va a llegar justicia”.

El abogado de Daniela explicó la razón por la que Eduardo “N” pudo obtener su libertad. El acusado pidió que se le tomara una prueba de sangre para compararla con el material genético que se encontró en Daniela Berriel, ¡esto para determinar su participación en dicho acto! Al final, los resultados fueron negativos, ¡el material no correspondió con él y pudo salir!

Por su parte, el licenciado Xavier Olea dijo que todos se sienten desilusionados por la resolución y acusó de tratarse de un acto de corrupción ¡por lo que apelarán y presentarán denuncias en contra del perito, el juez y los abogados del acusado!

Por último, Daniela dijo que estaba con ayuda profesional: “Yo ahorita ya estoy en terapia, estoy en un proceso de sanación. Estoy enfocándome mucho en mí, en mi familia. Seguiré esta lucha, claro que la seguiré, pero también estoy trabajando mucho mi paz y mi vida y lo que sigue va a depender de mí, de lo que yo haga, yo decido ser feliz porque yo merezco ser feliz”.

Además, recalcó que se siente muy bien de haber alzado la voz, de no quedarse callada y denunciar lo sucedido. ¡Pues ha encontrado muchas mujeres que le apoyan! E inspirado a algunas más a no guardar silencio.

